추석 황금연휴에 인천 박물관 나들이 떠나자
기나긴 이번 추석 연휴 황금 같은 시간을 어디서 보낼지 고민이라면 인천의 박물관 나들이는 어떨까.
인천시립박물관은 추석 연휴에도 본관과 4개 분관을 모두 정상 개관해 시민들을 맞이한다고 3일 밝혔다.
시립박물관 본관, 송암미술관, 검단선사박물관, 한국이민사박물관, 인천도시역사관에서 각각 준비한 개성 있는 전시와 체험을 통해 가족, 연인, 친구와 함께 특별한 시간을 보낼 수 있다. 관람 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지다.
시립박물관 본관에서는 인천상륙작전 75주년을 기념해 ‘마거리트 히긴스’ 특별전이 열리고 있다. ‘종군 기자의 전설’이라 불리는 히긴스의 업적과 생애를 국내 최초로 조명한 전시로 인천상륙작전을 시작으로 한국전쟁 전반을 종군 취재한 그의 불꽃 같았던 삶을 느껴볼 수 있다. 전시 기간에는 인천 대표 스페셜티 카페 ‘크로마이트커피’와 협업 이벤트도 진행돼 특별전 리플릿을 지참하면 커피를 10% 할인받을 수 있다. 전시는 19일까지 이어진다.
송암미술관에서는 2025년 특별전 ‘부채, 세 가지 바람’이 진행 중이다. 더위를 식히거나 불을 피우는 실용적인 용도에서 상류층의 예술품에 이르기까지 부채에 담긴 삶과 이상을 선보인다. 다양한 모양의 부채와 선면화(부채 위에 그린 그림), 병풍 등을 관람할 수 있으며 부채에 직접 그림을 그려보는 체험도 마련됐다. 또 새롭게 개편된 2층 상설전시실에서 보물 제1997호로 지정된 ‘평양성도’ 만나볼 수 있다. 이번 특별전은 12월 14일까지 계속된다.
검단선사박물관은 어린이 특별 체험전 ‘구석구석, 유물이의 세상 나들이’를 운영한다. 선사시대 유물의 발굴부터 전시까지의 과정을 어린이 눈높이에 맞춰 체험할 수 있다. 특히 유물 모형과 보존 용품을 실제로 만져보는 박물관 직업 체험이 부모와 아이 모두에게 인기를 끈다. 동시에 1층 상설전시실 내부 코너에 마련된 작은 전시 ‘한올 한올, 자리를 엮다 – 고드래이야기’도 함께 감상 가능하다.
인천도시역사관은 광복 80주년 기념해 작가전 ‘되찾은 조국에서 SMILE AGAIN’ 전시를 선보이고 있다. 인천 출신으로서 국내 그라피티 작가 1세대로 활동 중인 레오다브(LEODAV)가 재창조한 독립운동가들을 그라피티 작업으로 만나볼 수 있다. 9일 한글날에는 초등학생 동반 가족을 대상으로 한 그라피티 체험도 운영될 예정이다. 전시는 11월 2일까지다.
김태익 시립박물관장은 “최대 열흘에 달하는 이번 추석 연휴를 어떻게 보낼지 고민하는 시민분들에게 박물관 나들이를 추천한다”며 “각기 다른 개성을 가진 전시들이 시민들에게 풍성한 문화적 즐거움이 될 것”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사