최신 기술에 정책 개선까지…코레일 “승차권 부당거래 꼭 잡는다”

한국철도공사(코레일)가 최신 디지털 기술을 도입하고 정책 개선에 나섰다.

먼저 매크로 차단 프로그램을 통해 승차권 부당 선점 행위를 원천 차단했다.

특정 작업을 자동으로 반복 입력하는 매크로 프로그램은 일반 승객의 예매 기회를 빼앗는 주요 원인으로 지목돼 왔다.

사용자의 접속 패턴, 구매 행태 등을 실시간으로 분석해 매크로 이용자로 의심되면 로그인뿐 아니라 승차권 조회까지 사전 차단된다.

매크로 탐지 솔루션을 도입

지난 2월부터는 빅데이터 분석 기술을 활용한 ‘승차권 다량 구매 취소 모니터링’을 시행 중이다.

특히 출발 이틀 전 조기 환불 비율은 44.9%에서 50.3%로 5.4%p 증가했고, 환불 후 재판매되지 않는 노쇼 비율은 4.1%에서 3.6%로 0.5%p 감소해 좌석 운영의 효율성이 높아졌다.

이달부터는 부정승차 단속을 강화하기 위해 승차권 미소지자에 대한 부가 운임을 기준 운임의 1배로 상향했다. 기존에는

승차권 미소지 시 부가 운임을 기준 운임의 0.5배까지 부과했지만 이제는 기준 운임의 1배를 내야 한다.