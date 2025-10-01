고양도시관리공사, 추석 연휴 공영주차장 무료 개방
경기 고양도시관리공사는 추석 연휴 기간인 10월 3일부터 9일까지 7일간 관내 공영주차장을 무료 개방한다고 밝혔다.
무료 개방 대상은 호수공원, 행주산성, 고양대덕생태공원을 포함해 공사가 운영하는 61개 공영주차장과 노상주차장 7곳이다. 다만 민간위탁 중인 노상 6권역은 10월 6일과 7일 이틀간만 무료로 이용할 수 있다.
공사는 매년 설·추석 연휴에 공영주차장을 무료로 개방해 시민과 귀성객 편의를 지원하고 있으며, 이번 추석에도 24시간 통합콜센터를 정상 운영해 불편 최소화에 나선다.
이용 시 차량 훼손이나 도난은 이용자 주의가 필요하고, 지정된 구역을 벗어난 이면주차와 이중주차는 금지된다.
공사 관계자는 “무료 개방이 시민 편의 증진과 지역경제 활성화로 이어지길 기대한다”며 “시민 안전과 편의를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사