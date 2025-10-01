[속보] 법원, 尹 내란 우두머리 혐의 재판도 중계 허용

윤석열 전 대통령이 지난달 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 첫 공판에 출석하고 있다. 연합뉴스

윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판도 중계된다. 특수공무집행방해 등 혐의 사건의 첫 공판기일에 이어 두 번째다.

앞서 서울중앙지법 형사35부(부장판사 백대현)가 윤 전 대통령의 특수공무집행방해 등 혐의 사건의 첫 공판기일 중계를 허용하면서 형사재판 하급심으로는 사상 처음 재판 전 과정이 중계됐다.