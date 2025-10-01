중랑구 ‘반려동물 전용 분변처리 쓰레기통’ 설치

중랑구 관계자는 “산책 중 분변을 들고 다니지 않고 전용 쓰레기통에 버릴 수 있어 편의와 위생적인 측면에서 구민들의 만족도가 상당히 높을 것으로 예상된다”며 “반려가족 쉼터 3곳에 이어 반려동물 가족들에게 분변처리 종합서비스를 제공해 사람과 동물이 공존하는 ‘동물친화 중랑구’를 만들어가겠다”고 밝혔다.

서울 중랑구는 반려동물 분변처리 쓰레기통을 중랑 장미공원, 봉수대공원, 옹기테마공원 등 6곳에 설치했다고 밝혔다.서울 펫 스마트라이프 자료에 따르면 지난해 기준 중랑구 등록 반려동물의 수는 2만6212마리로 전체가구수의 15%를 차지하고 있다.1㎢당 등록반려동물의 수는 양천구 동대문구에 이어 3위를 차지한 것으로 나타났으며, 이는 지자체에 등록한 동물수만 집계된 것으로 비등록 반려동물을 고려한다면 20%가 넘을 것으로 예상되고 있다.반려동물 분변처리 쓰레기통은 강아지와 산책할 때마다 분변처리에 어려움을 겪는 반려동물 가족들에게 맞춤서비스를 제공하기 위한 것이다. 이 쓰레기통은 강아지가 뼈다귀를 안고 있고 동물 발바닥과 분변모양의 심볼을 삽입하여 멀리서도 쉽게 식별할 수 있는 것이 특징이다.그동안 무단투기와 분변 악취로 인해 불쾌감을 느꼈을 주민들에게 쾌적한 도시환경을 제공하는 등 반려동물을 키우지 않는 주민들에게도 환영받을 것으로 예상되고 있다.박재구 기자