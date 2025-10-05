[르포] ‘10㎞ 달리고 한강버스 타기’ 서울의 새로운 주말 코스 될까

지난달 23일 한강버스가 한강을 지나고 있는 모습

출발은 '여의나루 러너스테이션'에서



서울지하철 5호선에 위치한 '러너스테이션'의 모습

러너스테이션의 탈의실. 총 3개의 탈의실이 있다.

러너스테이션 내 물품보관함의 모습

여의도→마곡, 초보도 달리기 좋은 코스일까



여의도에서 마곡으로 달리는 길. 날씨가 좋았다.

대부분이 강변을 끼고 있어 풍경을 감상하며 달리기 좋다.

한강버스 마곡선착장의 모습.

한강버스 마곡선착장 2층의 모습. 평상에 시민들이 앉아서 휴식을 취하고 있다.

한강버스 마곡선착장 맞은편에는 편히 앉아 쉴 수 있는 계단형 휴게 공간이 마련돼 있다.

달리고 배 타는 색다른 경험, 안정성은 과제로



한강버스 마곡선착장에서 시민들이 탑승을 위해 길게 줄을 서 있는 모습

한강버스 창가쪽에 앉으면 탁트인 한강뷰를 볼 수 있다.

지난달 29일 오후 2시45분쯤 한강버스 여의도선착장에서 탑승을 기다리고 있는 승객들의 모습

한강버스 여의도선착장에 '앞 선착장의 탑승 인원에 따라 승선이 제한될 수 있습니다'라는 안내문이 붙어있다.

애플워치에 기록된 이날의 달리기 기록.