[르포] ‘10㎞ 달리고 한강버스 타기’ 서울의 새로운 주말 코스 될까

지난달 인생 처음으로 15만원짜리 러닝화를 샀다. 오는 11월 첫 10㎞ 마라톤 도전을 앞두고 있기 때문이다. ‘10㎞ 잘 뛰는 팁’, ‘10㎞ 준비법’ 같은 유튜브 영상을 찾아보다가 결국 “일단 뛰어봐야 한다”는 결론에 도달했을 즈음 서울시가 ‘한강버스’를 운행하기 시작했다. 지난달 18일 한강버스 운행을 앞두고 서울시 산하 서울관광재단은 이렇게 홍보했다.
“특히 마곡-여의도 구간의 한강러닝코스는 10km로 초보자에게는 긴 코스이지만 일반적인 러닝 대회의 입문용 거리로 러닝을 마친 후 한강버스를 이용해 돌아갈 수 있어 땀이 난 몸을 식히며 편하게 출발지로 돌아가게 해 준다.”
기상청 예보에 따르면 24일에는 비가 내릴 예정이었다. 한강버스는 운항 이틀째인 지난달 20일에도 초당 3300t에 달하는 팔당댐 방류로 임시 중단된 바 있다. 팔당댐에서 초당 3000t 이상 물이 쏟아지면 한강 내 모든 선박은 멈춰야 한다. 비가 오면 같은 일이 반복될 수도 있었다.
안전하게 뛸 수 있는 날은 맑은 날씨가 예고된 바로 다음 날, 23일뿐이었다. 문제는 5㎞조차 한 번에 뛰어본 적이 없다는 사실이었다. 불안은 접어두고 “일단 뛰자”고 마음을 다잡았다.
출발은 '여의나루 러너스테이션'에서
23일 오전 10시40분, 평일 오전의 지하철 5호선 여의나루역 러너스테이션은 한가했다. 이곳은 서울시가 ‘역사 혁신 프로젝트’로 조성한 생활체육 복합공간으로 물품보관함과 탈의실, 파우더룸 등이 갖춰져 있다. 가볍게 몸을 풀 수 있는 공간엔 요가용품들도 마련돼 있다.
전면거울과 가방걸이 등이 설치된 탈의실은 성인 남성도 편히 이용할 만큼 넉넉했고, 소형·대형 보관함이 갖춰져 있었다. 소형 보관함(가로 50㎝·세로 30㎝·높이 60㎝)에는 운동화·옷·노트북이 들어간 가방을 문제없이 넣을 수 있었다. 요금은 기본 4시간 2200원(주말 3100원), 이후 시간당 500원으로 스마트폰 앱 ‘또타라커’로 신청할 수 있었다.
다만 “누구나 이용 가능하다”는 설명처럼 러너스테이션에 도착했을 땐 중국인 관광객들 역시 탈의실에서 옷을 갈아입고 물품보관함에 캐리어를 맡기고 있었다. 평일 오전이라 이용 가능한 물품보관함의 수가 넉넉했지만, 주말에도 러너들이 충분히 이용할 수 있을지는 의문이 남았다.
여의나루역에서 나오니 오전 10시50분이었다. 러닝 애호가 동기에게 듣기로 일반적인 10㎞ 마라톤의 컷오프(기록을 인정해주는 최대 완주 가능 시간)는 1시간30분. 시간표를 보니 마곡에서 잠실 방향으로 출발하는 오후 12시30분 한강버스가 있었다. 계획대로라면 탈 수 있겠다고 생각했다.
여의도→마곡, 초보도 달리기 좋은 코스일까
서울관광재단에 따르면 여의도→마곡 구간은 달리는 사람이 상대적으로 적고, 풍경이 아름다워 러닝 코스 적합하다. 실제로 이날 여의도 방향으로 달리는 이는 많았으나 마곡 방향은 한산했다. 강변을 끼고 달리는 길은 시원하게 탁 트여 있었다.
10㎞ 41분26초의 기록을 지닌 러닝 애호가 동기는 ‘좋은 한강 러닝 코스’의 조건으로 ①경사가 적으며 ②비교적 꾸준히 강변을 달릴 수 있고 ③인도가 알아보기 쉽게 이어지며 ④화장실과 편의점이 있는 곳이라고 말했다.
여의도→마곡 구간은 네 가지 조건을 모두 충족했다. 여의나루역부터 마곡 선착장까지는 화장실을 쉽게 찾을 수 있었고, 중간 지점인 안양천 합수부엔 아리수 식수대도 있었다. 편의점은 여의나루역에서 성산대교 전까지 네 곳이 있었다. 도착 지점인 마곡 선착장에도 편의점이 있어 달리기를 마친 뒤 이용하기 좋았다.
처음엔 의욕적으로 뛰었지만, 2.5㎞를 남기고 힘이 빠졌다. 저멀리 12시30분에 출발하는 여의도행 한강버스가 지나가는 모습이 보였다. 결국 걷기로 했다. 마곡 선착장에 도착했을 때 애플워치엔 9.9㎞, 1시간58분이 찍혀 있었다. 아쉬운 첫 완주였다.
한강버스 마곡 선착장 1층에는 화장실과 편의점, 2층에는 넓은 평상형 휴게 공간이 마련돼 있었다. 이미 시민들이 삼삼오오 모여 2시 출발 한강버스를 기다리고 있었다. 편의점 맞은 편에도 계단 형식의 휴게 공간이 넓게 설치돼 있어 배를 기다리며 쉬기 좋았다.
달리고 배 타는 색다른 경험, 안정성은 과제로오후 12시50분, 마곡 선착장에서는 오후 2시에 출발하는 한강버스 대기표를 배부하고 있었다. 운항 초반인지라 사람이 몰려 승선 전원인 199명만큼 대기표를 나눠주는 듯했다. 승객은 가족 단위 관광객이 대부분이었고, 접이식 자전거를 들고 온 라이더들도 있었다.
배 탑승은 출발 10분 전부터 가능했다. 편의점에서 에너지 드링크와 김밥 한 줄을 사서 먹고 쉬다 보니 금세 오후 1시50분이 됐다. 한강버스 요금은 일반 3000원 청소년 1100원이다. 일반적인 버스를 타듯이 교통카드를 찍으면 탑승이 가능했다. 선착장마다 설치된 키오스크를 통해 티켓을 따로 구매하는 것도 가능하다.
배 안에는 빵과 커피를 파는 작은 카페도 마련돼 있었다. 배의 앞쪽과 양옆 좌석은 한강 경치를 볼 수 있어 인기가 좋았다. 배가 출발하자 승객 대부분이 한강 풍경을 보기 위해 밖으로 나갔다. 모든 좌석 앞에는 ‘승선신고서’ 안내문이 비치돼 있었지만 이를 꼼꼼히 살펴보는 사람은 드물었다. 관리자가 중간중간 신고서 작성을 요청했지만, 승객들은 한강 전망에 더 몰입해 있었다.
한강버스는 오후 2시 정각 마곡 선착장을 출발했다. 빈 좌석은 약 30여개였다. 2시17분 망원선착장에 도착해 3명이 내리고 열댓 명이 새로 올랐다. 2시42분 여의도 선착장에 도착했을 때 내린 사람은 약 20명. 하지만 선착장에는 이미 60명에 가까운 대기 인원이 몰려 있었다. 상당수가 배를 타지 못할 상황이었다. 선착장 곳곳에는 ‘앞 선착장의 탑승 인원에 따라 승선이 제한될 수 있습니다’라는 안내문이 붙어 있었다.
여의도 선착장에서 내려 다시 여의나루 러너스테이션으로 향했다. 도보로 약 5분 거리였다. 달려온 거리를 배로 돌아올 수 있다는 점은 확실히 큰 장점이었지만, 선착장의 대기 인원을 예측하기 어려워 ‘배를 탈 수 있을지’ 확신이 없는 채로 달려야 한다는 건 리스크였다.
버스처럼 배차가 잦지 않아 한 대를 놓치면 오랜 대기를 감수해야 하는 것도 부담이었다. 한강버스는 정식 운항 열흘 만에 네 차례 선박 결함이 발견돼 지난달 29일부터 한 달간 무승객 운항을 예고한 상태다.
운항 안정성과 대기 인원 관리 같은 과제가 남아 있지만 러닝과 대중교통·관광을 연결한 시도는 흥미로웠다. 안정적인 운영이 보장된다면 ‘10㎞ 달리고 한강버스 타기’는 서울에서 즐길 수 있는 매력적인 주말 코스로 자리 잡을지도 모른다.
