부산TP·동의대, 유니테크 웨이브 밋업데이 개최

대학 주도 산학협력 기술 혁신 모델 추진

23개 과제 중 11개 최종 선정 성과 공유

돌봄 로봇 등 지역 전략산업 성과 주목

부산테크노파크 김형균 원장(가운데 오른쪽), 동의대학교 한수환 총장(가운데 왼쪽)을 비롯한 참석자들이 ‘유니테크 웨이브 밋업데이’에서 기념사진을 촬영하고 있다. 부산테크노파크 제공

부산테크노파크는 지난 30일 동의대학교에서 ‘유니테크 웨이브(UNI-TECH WAVE) 프로젝트 밋업데이’를 열었다고 1일 밝혔다.



유니테크 웨이브는 대학이 주도하는 산학협력 기술 혁신 모델로, 대학의 원천기술을 기업 실용화와 지역산업 확산으로 연결해 신산업 창출과 기술 사업화를 촉진하는 것이 목표다.



동의대는 이번 프로젝트를 통해 로봇공학, 바이오헬스, 모빌리티, 블루테크, 반도체 등 지역 전략산업과 직결된 연구개발에 집중할 계획이다. 이를 통해 단순 산학협력 수준을 넘어 학문과 산업을 잇는 교두보 역할을 강화한다는 구상이다.



이날 행사에는 김형균 부산테크노파크 원장과 한수환 동의대 총장을 비롯해 프로젝트 참여자 등 30여명이 참석했다.



동의대 연구진이 제안한 23건의 기획과제 중 부산TP 특화센터와 매칭을 거쳐 총 11건이 최종 선정됐다. 선정 과제는 로봇·바이오헬스·모빌리티·신발패션·소재산업 등 지역 핵심 분야의 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다.



대표 사례로는 옥승호 동의대 로봇공학과 교수가 제안한 ‘인지능력 향상을 위한 On-device AI 기반 돌봄 로봇 개발’ 과제가 소개됐다. 초고령 사회에 대응하는 로봇기술 혁신 방향을 제시하며 큰 관심을 모았다. 자유토론 시간에는 과제별 협력과 발전 방안이 활발히 논의됐다.



김 원장은 “유니테크 웨이브 프로젝트는 기술을 가진 대학과 수요기업, 이를 연결하는 공공기관이 함께 지역 중심 연구개발(R&D) 혁신 생태계를 구현하는 출발점”이라며 “부산TP는 과제 기획에서 기술 매칭, 성과 확산까지 전 과정에서 실질적인 역할을 다하겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



