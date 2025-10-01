파크 하얏트 부산, ‘셰익스피어의 정원’ 애프터눈 티 선봬
부산박물관·英 국립초상화미술관 전시 연계
브리치즈 샌드위치·몽블랑 말차 파르페 구성
티 세트 주문 시 전시 입장권·한정 굿즈 제공
파크 하얏트 부산 라운지가 문학적 감성과 계절의 풍미를 담은 ‘셰익스피어의 정원 애프터눈 티 세트’를 1일부터 한정 기간 동안 선보인다.
이번 티 세트는 부산박물관과 영국 국립초상화미술관이 협업해 아시아 최초로 마련한 전시 ‘거장의 비밀: 셰익스피어부터 500년의 문학과 예술’에서 영감을 받아 기획됐다. 셰익스피어와 영국 문학 거장들의 세계를 현대적으로 재해석해 감각적이면서도 깊이 있는 경험을 제공한다.
라운지 내부에는 셰익스피어의 정원을 모티브로 한 예술 작품이 전시되며, 티 세트를 주문한 고객에게는 전시 입장권 2매와 선착순 한정 굿즈가 증정된다.
구성은 홈메이드 스콘과 스위트 셀렉션, 세이보리 셀렉션으로 나뉜다. 세이보리 셀렉션에는 브리치즈 샌드위치, 트러플 풍미의 버섯 슈, 훈제 연어 타르트, 루콜라·페타 치즈 샐러드가 포함된다. 스위트 셀렉션은 밤 슈, 시트러스 타르트, 라즈베리 피낭시에, 몽블랑 말차 파르페 등 가을 제철의 맛을 다채롭게 담았다. 여기에 5000원을 추가하면 말차 체리 라떼, 감귤 요거트 블렌디드, 홍시 에이드, 무화과 바나나 주스 등 시즌 음료로 업그레이드할 수 있다.
‘셰익스피어의 정원 애프터눈 티 세트’는 호텔 30층 라운지에서 매일 오후 1시부터 5시 30분까지 운영된다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
