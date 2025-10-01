경남정보대 수시1차 경쟁률 5.5대 1… 지난해보다 상승

정원 내 1635명 모집에 8927명 지원

물리치료과 132대 1 최고 경쟁률 기록

“취업률·전문교육 기대 반영된 결과”

경남정보대학교 전경. 경남정보대 제공

‘부산을 대표하는 커뮤니티 칼리지’ 경남정보대학교가 30일 마감한 2026학년도 수시1차 모집에서 정원 내 기준 5.5대 1의 경쟁률을 기록했다고 1일 밝혔다. 이는 지난해 경쟁률 4.55대 1보다 크게 높아진 수치다.



경남정보대는 정원 내 1635명 모집에 8927명이 지원했고, 정원 외 모집에는 1451명이 몰려 총 1만378명이 지원했다.



가장 높은 경쟁률을 보인 학과는 물리치료과로, 특성화고특별전형 2명 모집에 264명이 지원해 132대 1을 기록했다.



이어 K뷰티스타일리스트과 일반고특별전형 47.5대 1, 간호학과 특성화고특별전형 25.4대 1, 임상병리과 일반고특별전형 13대 1, 전기과 일반고특별전형 11.4대 1 순이었다.



김효건 입학지원처장은 “이번 입시 결과는 어려운 환경 속에서도 경남정보대의 높은 취업률과 전문직업교육, 평생교육에 대한 기대가 반영된 덕분”이라며 “부산을 대표하는 커뮤니티 칼리지로서 지역 맞춤형 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 853 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. ‘부산을 대표하는 커뮤니티 칼리지’ 경남정보대학교가 30일 마감한 2026학년도 수시1차 모집에서 정원 내 기준 5.5대 1의 경쟁률을 기록했다고 1일 밝혔다. 이는 지난해 경쟁률 4.55대 1보다 크게 높아진 수치다.경남정보대는 정원 내 1635명 모집에 8927명이 지원했고, 정원 외 모집에는 1451명이 몰려 총 1만378명이 지원했다.가장 높은 경쟁률을 보인 학과는 물리치료과로, 특성화고특별전형 2명 모집에 264명이 지원해 132대 1을 기록했다.이어 K뷰티스타일리스트과 일반고특별전형 47.5대 1, 간호학과 특성화고특별전형 25.4대 1, 임상병리과 일반고특별전형 13대 1, 전기과 일반고특별전형 11.4대 1 순이었다.김효건 입학지원처장은 “이번 입시 결과는 어려운 환경 속에서도 경남정보대의 높은 취업률과 전문직업교육, 평생교육에 대한 기대가 반영된 덕분”이라며 “부산을 대표하는 커뮤니티 칼리지로서 지역 맞춤형 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지