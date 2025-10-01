시사 전체기사

베어브릭, 한국 첫 공식 전시

입력:2025-10-01 15:15
공유하기
글자 크기 조정

첫 공식 한국 전시, 글로벌 아트 완성도 높여

(사진=무브인터렉티브 제공)

글로벌 아트 토이 브랜드 베어브릭(BE@RBRICK) 의 첫 공식 한국 전시가 1일부터 21일까지 여의도 더 현대 서울 ALT.1 전시관에서 열린다. ‘BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in Seoul’ 은 홍콩, 방콕, 상하이, 타이베이에 이어 여섯 번째로 개최되는 글로벌 투어 전시로, 전 세계 아티스트 120여 명이 디자인한 1000% 베어브릭 작품과 서울 한정판 굿즈를 선보인다.

(사진=무브인터렉티브 제공)

이번 전시는 한국 전통 정원을 현대적으로 재해석한 ‘GARDEN’ 공간으로 꾸며졌으며, 대한민국 나전칠기 명장 손대현과 세계적 아티스트들이 참여해 화제를 모았다. 전시는 오는 21일(일) 까지 이어진다.

서영희 사진부장 finalcut02@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
서영희 기자
사진부
서영희 기자
76
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
국방장관 “비전투 분야는 전부 아웃소싱…병력 자원 감소 대비”
축의금 5만원 내면 민폐?… 결혼식 식대 6만원 넘었다
김옥빈, 비연예인 신랑과 11월 결혼…“소중한 인연 만나”
“불이야” 외치고 어머니 구하려… 아들 사망·모친 중화상
한·미 비자 워킹그룹 “주한미국대사관에 전담 데스크 설치” 합의
[포착] 여친 살해 후 1년간 냉장고에 은닉… “죄송하다”
신규 상장 알트코인 잡았다면 수익률 ‘-80%’… 거래소만 배불려
법조계 “배임죄 폐지될 경우 李 3개 사건 모두 면소 판결”
국민일보 신문구독