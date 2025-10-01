베어브릭, 한국 첫 공식 전시
첫 공식 한국 전시, 글로벌 아트 완성도 높여
글로벌 아트 토이 브랜드 베어브릭(BE@RBRICK) 의 첫 공식 한국 전시가 1일부터 21일까지 여의도 더 현대 서울 ALT.1 전시관에서 열린다. ‘BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in Seoul’ 은 홍콩, 방콕, 상하이, 타이베이에 이어 여섯 번째로 개최되는 글로벌 투어 전시로, 전 세계 아티스트 120여 명이 디자인한 1000% 베어브릭 작품과 서울 한정판 굿즈를 선보인다.
이번 전시는 한국 전통 정원을 현대적으로 재해석한 ‘GARDEN’ 공간으로 꾸며졌으며, 대한민국 나전칠기 명장 손대현과 세계적 아티스트들이 참여해 화제를 모았다. 전시는 오는 21일(일) 까지 이어진다.
서영희 사진부장 finalcut02@kmib.co.kr
