시사 전체기사

[속보] 중대본 “647개 장애 정부 행정정보시스템 중 101개 복구”

입력:2025-10-01 15:09
수정:2025-10-01 15:10
공유하기
글자 크기 조정
정부가 지난 26일 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 마비된 행정서비스 복구작업에 나선 가운데 1일 서울 한 주민센터에 행정정보시스템 일부 중단 안내문이 붙어있다. 연합뉴스

[속보] 중대본 “647개 장애 정부 행정정보시스템 중 101개 복구”

박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
박은주 기자
온라인뉴스부
박은주 기자
434
온라인뉴스부
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
카카오 겨냥? 토스 이승건 “악성 탑다운, 토스 문화 아냐”
샘 올트먼 오픈AI 최고경영자…김포공항 통해 방한
“군대 안 갈래요” 병역의무 대상자 ‘1.8만명’ 국적 포기
한·미 비자 워킹그룹 “주한미국대사관에 전담 데스크 설치” 합의
[단독] 김건희특검 파견검사 전원 “복귀 조치해달라”
법조계 “배임죄 폐지될 경우 李 3개 사건 모두 면소 판결”
‘소비쿠폰에 살아나나 했더니…’ 소비 더 꺾였다
전국 직장인 평균 월급은 ‘421만원’…1등 지역은 ‘여기’
국민일보 신문구독