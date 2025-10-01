김포도시관리공사, 2026년도 업무계획 보고회 개최

김포도시관리공사 로고. 박재구 기자

김포도시관리공사는 지난 29일 ‘2026년도 주요업무계획 보고회’를 열고 올해 성과와 내년도 추진 방향을 공유하며 ‘시민이 체감하는 서비스 개선과 도시개발사업의 정상 추진’이라는 두 축을 강조했다.

김포도시관리공사 2026년 업무계획 보고회. 김포도시관리공사 제공