고양시, 노인 일자리·건강·돌봄 등 맞춤형 지원 강화

고양시 어르신 건강주치의 프로그램. 고양시 제공

가장 눈에 띄는 정책은 노인 일자리 창출이다. 시는 오는 23일 ‘고령자 일자리 혁신 포럼’을 개최해 지속 가능한 일자리 방안과 정책 아이디어를 논의한다.

지난해부터 ‘고양형 고령자 생산지표’를 바탕으로 연구를 거듭해 일자리 활성화 정책을 도출했으며, 고용과 역량 개발 등 46개 지표를 통해 노인의 생산적 활동을 지원하는 체계를 마련했다.