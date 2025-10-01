백악관 “트럼프, 김정은과 전제 조건 없는 대화에 열려 있어”

백악관 “대북 정책 변화 없다”면서도 대화 의지

트럼프 대통령은 어떤 전제 조건도 없이 김정은과 대화하는 것에 여전히 열려있다”고 밝혔다.

백악관 관계자는 지난주 비슷한 질의에는 ‘북한의 완전한 비핵화’를 언급했지만 이번에는 ‘전제 조건’이 없다는 점을 강조해 미묘한 입장 변화를 드러냈다는 해석이 나온다.

‘비핵화’라는 목표는 유지하면서도 이를 대화의 선결 조건으로 내걸지는 않겠다는 입장으로 관측된다. 이 관계자는 “

김선경 북한 외무성 부상은 전날 미국 뉴욕의 유엔 본부에서 열린 80차 유엔 총회 고위급 회기 일반토의 연설에서 “우리에게 비핵화라는 것은 곧 주권을 포기하고 생존권을 포기하며 헌법을 어기라는 것과 마찬가지”라며 “절대로 주권 포기, 생존권 포기, 위헌행위를 하지 않을 것이다”고 강조했다. 북미 대화가 전격적으로 진행되더라도 비핵화 문제를 두고 접점을 찾기 어려울 것이라는 관측이 나오는 대목이다.