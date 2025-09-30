“10만원 줄게”…부산서 여자 초등생 유인하려 한 60대 검거

아이를 유인할 의사는 없었으며, 내 전화를 받지 않는 여성에게 대신 전화를 해 줄 것을 부탁한 것 뿐”이라고 진술한 것으로 전해졌다.

돈을 주겠다며 초등학생을 차량으로 유인하려고 한 60대 남성이 검거됐다.부산 강서경찰서는 미성년자유인미수 혐의로 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 30일 밝혔다.A씨는 전날 오후 6시쯤 부산 강서구에서 학원을 마치고 집으로 가던 B양에게 다가가 "차량에서 전화를 걸어주면 10만원을 주겠다"며 유인하려 한 혐의를 받고 있다.B양은 제안을 거절한 후 귀가해 부모에게 이 같은 사실을 알렸다.B양 부모는 관할 파출소에 곧바로 신고했다.경찰은 CCTV 분석 등을 토대로 같은 날 밤 11시30분쯤 A씨를 자택에서 긴급 체포했다.A씨는 경찰 조사에서 "경찰은 A씨를 상대로 구체적인 경위 등을 조사하고 있다.손재호 기자