“10만원 줄게”…부산서 여자 초등생 유인하려 한 60대 검거
돈을 주겠다며 초등학생을 차량으로 유인하려고 한 60대 남성이 검거됐다.
부산 강서경찰서는 미성년자유인미수 혐의로 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 30일 밝혔다.
A씨는 전날 오후 6시쯤 부산 강서구에서 학원을 마치고 집으로 가던 B양에게 다가가 “차량에서 전화를 걸어주면 10만원을 주겠다”며 유인하려 한 혐의를 받고 있다.
B양은 제안을 거절한 후 귀가해 부모에게 이 같은 사실을 알렸다.
B양 부모는 관할 파출소에 곧바로 신고했다.
경찰은 CCTV 분석 등을 토대로 같은 날 밤 11시30분쯤 A씨를 자택에서 긴급 체포했다.
A씨는 경찰 조사에서 “아이를 유인할 의사는 없었으며, 내 전화를 받지 않는 여성에게 대신 전화를 해 줄 것을 부탁한 것 뿐”이라고 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨를 상대로 구체적인 경위 등을 조사하고 있다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
