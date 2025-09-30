차영수 전남도의원, 민주당 정책위원회 부의장 임명
차 의원 “더불어민주당 비전 수립에 전념”
“지방 균형발전 및 지역경제 활성화” 목표
차영수 전남도의원(사진, 더불어민주당·강진1)이 더불어민주당 최고위원회로부터 중앙당 싱크탱크인 정책위원회 부의장에 임명됐다.
더불어민주당 정책위원회는 더불어민주당의 주요 정책을 개발, 수립하고 입법 활동을 지원하는 중앙당 핵심 기구다.
정책 개발 및 심의, 정부 정책에 대한 검토·대안 제시, 당 강령 및 기본정책 실현에 필요한 사항의 조사·연구·심의, 국회 의안 심의, 정책 홍보 등의 역할을 수행한다.
차 의원은 이번 임명에 대해 “더불어민주당의 정책 비전 수립과 추진 과정에서 중요한 역할을 맡게 되어 무거운 책임감을 느낀다”며 “더불어민주당 정책위원회 부의장으로서 지역과 중앙을 잇는 가교 역할을 충실히 수행하겠다”고 밝혔다.
특히 차 의원은 “전남 지역 현안과 도민 삶의 질 향상을 위해 ▲농어촌 소멸 위기 대응 ▲지방 균형발전 정책 ▲청년·노인 복지 강화 ▲지역경제 활성화 과제 등을 중앙당 정책과 유기적으로 연결해 나갈 계획이다”고 강조했다.
