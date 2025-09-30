광양제철소, 재능 모아 이웃사랑…추석 앞두고 대규모 연합봉사

광양 신기마을과 명주마을서 400여명의 봉사자 함께 해



주거환경 개선·마을 환경 정화·문화공연 등 광범위한 봉사 진행

광양제철소가 신기마을과 명주마을에서 대규모 연합봉사활동을 펼쳤다. 광양제철소 제공

포스코 광양제철소는 광양시 옥곡면 신기마을과 명주마을에서 지역 이웃들을 위한 맞춤형 연합봉사활동을 펼치며 나눔의 가치를 실천했다고 30일 밝혔다.