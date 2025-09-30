순천에 코스트코 들어온다…남해안권 글로벌 경제중심도시 위상 입증

코스트코-순천시 투자협약(MOU) 체결…지역의 오랜 숙원 해결



코스트코 품은 순천…광주·전남 복합쇼핑몰 시대 활짝



대형유통과 지역상권의 윈윈 전략…“상생의 낙수효과” 기대

코스트코코리아, 전남도, 광양만권경제자유구역청과 순천 입점을 위한 투자협약(MOU) 체결. 순천시 제공

전남 순천 선월지구에 세계적 유통체인 코스트코가 광주‧전남 최초로 들어선다.



순천시는 30일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 코스트코코리아, 전남도, 광양만권경제자유구역청과 순천 입점을 위한 투자협약(MOU)을 체결했다.



이번 협약으로 코스트코는 해룡면 선월지구에 전체 면적 4만6000㎡, 총 사업비 1000억원을 들여 2028년 개점을 목표로 순천점 입점을 추진한다.



지난 7월 코스트코 입점 사전 절차인 선월지구 개발계획 변경안이 산업통상자원부 심의를 통과했고, 이에 코스트코 미국 본사 회장이 순천점 입점을 최종 승인했다.



시는 그동안 지역 최대 숙원사업인 복합쇼핑몰 유치를 위해 공을 들여왔다.



과거 한 차례 무산된 사례를 거울삼아 코스트코와 긴밀한 소통을 통해 촘촘한 유치 전략을 펼쳤다.



시는 코스트코 순천점이 개점하면 도내는 물론 광주‧경남‧제주 등지에서 연간 1300만명 이상의 생활인구 유입과 250여개의 양질의 일자리가 창출될 것으로 내다봤다.



국가정원박람회 등 순천을 찾는 1000만 명의 관광객을 도심으로 끌어들여 지역 관광산업의 판도를 바꾸고, 외지 소비군까지 흡수해 명실상부한 남해안권 경제중심지로 자리매김한다는 전략이다.



특히 이번 코스트코 입점을 통해 그동안 김해, 대전점으로 원정을 다녔던 젊은 소비층의 쇼핑 갈증을 해소하고 문화, 여가, 쇼핑 여건을 모두 갖춘 최고의 정주도시로 우뚝 설 전망이다.



시는 코스트코 입점에 따른 지역 소상공인과 골목상권에 대한 상생 방안 마련에도 적극 나설 계획이다.



소상공인 지원책 확대, 신규 시책 발굴 등을 적극 검토하고 △지역인재 우선 채용 △지역 농산물․우수 중소기업 제품 판로 확대 △전통시장 상생협력 외 다각적인 협력사업을 상생협약에 담을 예정이다.





코스트코코리아 조민수 대표는 “코스트코 순천점을 진출하는데 십수년이 걸려 오늘에서야 결실을 맺었다”며 “향후 지역민 고용창출, 소상공인 동반 성장을 통해 지역경제 발전에 이바지하겠다”고 말했다.



노관규 순천시장은 “코스트코는 단순한 쇼핑시설을 넘어 광역 소비군을 끌어들여 지역경제를 살리고, 신규고용 창출로 지방소멸의 위기에 대응하는 도시 성장의 핵심 열쇠가 될 것이다”며, “향후 지역 소상공인과 대형 유통체인이 상생할 수 있는 협력 모델을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.



순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



