넷마블, 스페인서 열리는 K-엑스포2025 참가
넷마블이 오는 28일부터 30일까지 스페인 마드리드에서 열리는 ‘2025 K-엑스포: 올 어바웃 케이 스타일’에 참가한다.
문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 K-엑스포는 K-콘텐츠 및 연관 산업의 해외 동반 수출 활성화를 위해 마련된 한류 박람회다. 올해는 캐나다, 스페인, 아랍에미리트에서 순차적으로 진행된다.
넷마블은 이번 행사에서 액션 RPG ‘나 혼자만 레벨업:어라이즈’를 출품해 해외 이용자들을 만난다. 부스에서는 게임 영상 관람과 시연을 진행할 수 있으며 게임 내에서 사용할 수 있는 특별 쿠폰도 제공한다.
또한 같은 행사장 내 위치한 ‘테아트로 페르난도 데 로하스’ 극장에서 나 혼자만 레벨업:어라이즈 영상을 대형 LED 스크린으로 상영한다. 현지인들에게 한국 게임 콘텐츠의 기술력과 예술성을 동시에 경험할 수 있는 기회를 제공한다.
나 혼자만 레벨업:어라이즈는 글로벌 누적 조회수 143억 뷰를 기록한 디앤씨미디어의 ‘나 혼자만 레벨업’ IP 최초의 게임이다. 정식 출시 약 10개월만에 글로벌 누적 6000만 이용자를 달성했다. 2024년 대한민국 게임대상에서 대상을 수상한 바 있다.
넷마블 관계자는 “K-엑스포는 한국 게임의 경쟁력을 세계에 선보일 수 있는 자리로 앞으로도 글로벌 이용자들과 더욱 적극적으로 소통하며 K-게임의 우수성을 알리는데 앞장서겠다”고 말했다.
