“석포제련소 이전하면 봉화와 태백은 회복 불가능 상황”
최근 제련소 이전 논란 가속화 하면서 봉화·태백 주민 ‘생존권’ 내건 반발 확산
최근 정부와 정치권을 중심으로 ㈜영풍 석포제련소 이전 논의가 이어지자 제련소가 있는 경북 봉화군은 물론 인근 강원 태백시까지 반발이 확산하고 있다. 지방소멸 위기의 최전선에 선 두 지역 주민들은 핵심 산업 기반의 붕괴가 인구 유출과 공동체 해체로 직결될 수 있다며 정부와 정치권의 이전 논의 철회를 요구하고 있다.
지난 25일 봉화군 석포면에서는 봉화, 태백 주민 500여명이 모여 대규모 집회를 열었다. 이들은 ‘석포·봉화·태백 생존권 사수를 위한 공동투쟁위원회’를 출범하고 정부의 이전 추진에 전면 반대하는 결의문을 채택했다.
주민들은 “중앙정부가 환경단체의 주장만을 일방적으로 수용해 지역 현실을 외면하고 있다”며 “석포제련소가 떠나면 봉화와 태백은 회복 불가능한 상황으로 내몰릴 것”이라고 우려했다.
반발의 배경에는 제련소가 차지하는 경제적 비중이 깔려 있다. 석포제련소 임직원은 약 660여명이며 협력업체와 이들 가족까지 포함하면 생계가 걸린 인구는 수 천 명에 이른다. 직영 및 협력업체 임직원에게 지급되는 비용만 연간 1000억원 규모로 지역 소비와 교육 수요로 연결돼 봉화와 태백 전반에 파급효과를 낳고 있다.
인구 구조에서도 제련소의 존재는 뚜렷하다. 봉화군 전체 평균 연령이 58세를 넘는 반면, 석포면은 51.7세로 가장 낮다. 젊은 노동자와 그 가족이 정착한 영향이다.
경북 북부권의 다른 지역과 달리 석포면은 아이들도 넘친다. 올해 석포초 전교생 수는 92명으로 봉화읍 내성초교에 이어 봉화에서 두 번째로 학생 수가 많다. 몇 년 전엔 교실이 부족해 4칸을 확장하기도 했다. 석포면 일대 상권 역시 제련소와 함께 성장했다. 식당·마트·학원 등 지역 생활 인프라 상당 부분이 제련소, 협력업체 직원과 그 가족들을 주요 고객층으로 삼고 있다.
태백시 역시 상당수 제련소 근로자와 가족이 거주하며 소비와 교육 수요를 형성하고 있어 “제련소가 빠져나가면 지역 기반이 완전히 무너진다”는 위기감이 크다.
중앙정부와 경북도는 석포제련소 이전 가능성을 공식 검토하고 있다.
김성환 환경부장관은 국회 인사청문회에서 “이전의 실현 가능성과 일자리 대책을 종합 검토해 합리적 대안을 마련하겠다”고 밝혔다. 경북도 역시 ‘석포제련소 이전 타당성 조사 및 종합대책 수립 용역’에 착수해 향후 1년간 필요성과 비용, 후보지, 환경 대책 등을 조사할 예정이다.
경북도는 “이전만을 전제로 하지 않고 여러 시나리오를 폭넓게 검토하겠다”는 입장이지만, 지역에서는 “이미 이전을 기정사실화한 것 아니냐”는 불신이 번지고 있다.
주민단체 관계자는 “정부와 지자체가 지역의견을 배제한 채 일방적으로 추진한다면 좌시하지 않겠다”고 경고했다
주민들의 가장 큰 우려는 산업 기반 상실이 불러올 지방소멸이다.
현재 전국 229개 기초자치단체 중 135곳이 소멸위험지역으로 분류되는 가운데 봉화와 태백도 그 경계선에 서 있다. 실제로 태백은 지난해 장성광업소 폐쇄로 인해 대규모 인구 유출과 청년층 이탈을 겪고 있고 도계광업소가 폐광한 인근 삼척도 비슷한 전철을 밟고 있다.
전문가들은 “지역 산업이 무너질 경우 청년 인구가 도시로 이탈하고 이는 곧 지방소멸로 직결된다”고 지적한다.
제련소의 환경 문제를 둘러싼 시각차도 존재한다. 환경단체는 오랜 기간 제련소의 환경 영향 문제를 제기해왔지만, 주민들은 “과거와 달리 상당 부분 개선된 만큼 같은 잣대로 볼 수 없다”고 주장한다.
석포제련소는 2021년 무방류 시스템을 도입해 공정용수를 100% 재활용하고 공장시설 하부 지하수가 낙동강으로 유입되지 않도록 삼중 차단 차수벽을 설치했다.
환경부 물환경정보시스템에 따르면 제련소 하류 측정 지점의 중금속 수치는 법적 기준치를 크게 밑도는 것으로 나타났으며 최근 제련소 인근에서 멸종위기종 수달이 발견된 사실은 환경 개선의 상징처럼 회자된다.
주민들은 제련소 사수가 ‘기업 편들기’가 아닌 ‘지역 공동체를 지키기 위한 것’이라고 강조한다. 이들은 “우리가 원하는 것은 일자리와 환경, 지역 생존이 조화를 이루는 해법”이라며 “정부와 지자체가 일방적 이전 논의를 재검토하고 지역 현실을 직시해 이전이 아닌 개선과 상생의 길을 선택해 달라”고 말했다.
봉화=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
