정신질환 교원 3년새 두 배… 부산·경기·충북은 질환심의위 공백

김대식 “교원 정신질환, 증가세 심각”

공무상 요양 승인도 3년새 3배 증가

학교 안전체계, 교원 지원 병행돼야

따르면 정신질환으로 공무상 요양을 청구한 교육공무원은 2021년 145건에서 올해 413건으로 3년 만에 세 배 가까이 늘었다. 승인 건수도 같은 기간 106건에서 311건으로 늘어, 제도적 심사 과정에서도 정신질환이 ‘업무상 질환’으로 인정되는 사례가 많이 증가했다.