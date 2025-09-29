황창선 경기남부경찰청장 취임 “유능하고 당당한 경찰이 되자”

황 청장은 “지역별 치안 특성을 분석해 도민이 느끼는 불편과 위험부터 차근차근 해결하겠다”며 “도민의 부름에는 신속하고 정확하게 응답할 수 있도록 대응 체계를 확립하겠다”고 강조했다.

황창선(58) 제44대 경기남부경찰청장이 "도민의 기대에 부응하는 유능하고 당당한 경찰이 되자"고 강조하고 나섰다.황 신임 청장은 29일 취임사를 통해 "우리가 지향하는 경찰의 사명은 우리가 힘을 합쳐 같은 목표를 향해 나아간다면 반드시 이뤄낼 수 있다"며 이같이 밝혔다.그러면서 그는 "어떤 사건·사고가 발생할지 예측할 수 없는 현장에서 가장 중요한 것은 경찰관의 현장 대응 역량"이라며 "현장 중심의 교육과 훈련을 통해 개개인의 전문성을 강화해 도민을 든든하게 지켜드리겠다"고 했다.이어 "수사에 있어 경찰의 역할과 책임이 커진 만큼, 수사의 전문성 및 완결성을 한층 제고 하겠다"고 다짐하며 "모두가 공감하는 투명하고 공정한 인사를 하겠다"고 약속했다.화성 출신인 황 청장은 "제 고향인 경기남부에서 근무하게 되어, 영광스럽고 설레면서도 1000만 도민의 안전을 책임지는 치안 책임자로서 무거운 책임감과 사명감을 느낀다"면서 "특히 '안전'은 민생의 기본이자, 경찰의 존재 이유"라고 말했다.황 청장은 경찰대(6기) 법학 졸업한 뒤 1990년에 임용됐다. 이후 인천경찰청 여성청소년과장, 안산단원경찰서장, 경찰청 수사국 수사구조개혁팀장, 충북 청주흥덕경찰서장, 경찰청 기획조정관, 대전경찰청장 등을 역임했다.