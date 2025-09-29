“남해안을 미래 성장축으로” 경남·전남 ‘남해안 연대’ 맞손
경남도와 전남도가 국가균형발전과 남해안권 공동 발전을 위해 손을 맞잡았다.
두 도는 29일 경남 남해군 남해각에서 ‘경남·전남 상생협력 업무협약’을 맺고 실질적인 공동 발전을 추진하기로 했다.
협약에는 경제자유구역 확대, 미래산업 육성, 제33차 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP33) 공동유치 등 협력 과제를 중심으로 남해안을 ‘U자형 발전벨트’로 연결하는 공동 비전이 담겼다.
박완수 경남도지사는 협약식에서 “전남도와 경남도는 과거 협력 체계를 충분히 갖추지 못한 아쉬움이 있었지만 이번 협약을 계기로 남해안을 공유하고 발전시키는 데 큰 의미가 있다”며 “특히 수도권 중심 체제를 넘어 양 도가 함께 대한민국의 2극 체제를 이끌 유력한 지역이 될 수 있다”고 강조했다.
이어 “이번 협약에는 실현 가능한 구체적인 시책들이 담겨 있다”며 “남해안이 국가 균형발전의 핵심 축이자 대한민국 미래의 성장 동력이 될 수 있도록 경남과 전남이 공동으로 노력하겠다”고 말했다.
김영록 전남도지사는 “이재명 대통령도 ‘국가균형발전은 선택이 아닌 운명’이라고 강조한 만큼 전남과 경남이 함께 힘을 모아 남해안의 새로운 100년을 만들어 가겠다”고 밝혔다.
경남과 전남은 풍부한 해양 자원과 항공우주·신재생에너지 산업 등 지역의 강점을 연계해 남해안권을 새로운 성장거점으로 육성한다는 구상이다. 특히 ‘남해안특별법’ 제정으로 제도적 기반을 마련하기 위한 공감대 형성과 국회 설득 활동을 공동으로 펼칠 계획이다.
실행력 확보를 위해 양 도는 실무협의체를 구성해 정기적으로 추진 상황을 점검하고, 추가 협력 과제를 발굴해 공동 건의 및 대외 활동을 강화할 예정이다.
남해=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사