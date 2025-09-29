시사 전체기사

[속보] 김현지 대통령실 총무비서관, 부속실장으로 이동

입력:2025-09-29 16:30
수정:2025-09-29 16:53
김현지 대통령실 총무비서관. 연합뉴스

이재명 대통령의 ‘복심’ 김현지 대통령실 총무비서관이 대통령실 제1부속실장으로 보직을 옮겼다.

대통령실 관계자는 29일 이 같은 내용이 담긴 대통령실 조직 개편에 따른 보직 변경 내용을 발표했다.

김 총무비서관이 맡게 되는 대통령실 제1부속실장은 대통령을 가까이서 보좌하는 역할이다. 제1부속실장이던 김남준 실장은 대변인으로 자리를 옮겼다. 강유정 대변인과 2인 체제로 운영된다. 총무비서관은 윤기천 제2부속실장이 맡고 제2부속실장은 당분간 공석으로 남겨둘 예정이다.

대통령실 관계자는 “대통령 취임 100일 동안 시스템이 잡혔다고 판단이 돼서 업무 효율성 등을 감안해 조정을 한 것”이라고 말했다.

‘이번 보직 변경이 김 비서관의 국정감사 출석 회피용 아니냐’는 지적에는 “김 총무비서관은 보직에 상관없이 (출석 여부는) 국회에서 결정하는 대로 따르겠다는 입장”이라고 전했다.

대통령실은 이밖에도 기존 홍보소통수석 산하 디지털소통비서관을 비서실장 직속으로 바꾸고 정책홍보비서관실과 국정홍보비서관실을 통합하는 등의 조직 개편을 했다.

정무수석 산하에 정무기획비서관을 신설해 국회 및 제 정당과의 소통과 협력을 강화하기로 했으며 비서실장 직속으로 국정기획자문단도 운영하기로 했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

