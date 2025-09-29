시사 전체기사

인천도시공사, 청운대와 스마트시티 도시개발 지원 협약

입력:2025-09-29 15:29
공유하기
글자 크기 조정
스마트시티 도시개발 지원 협약식. iH 제공

인천도시공사(iH)는 청운대학교와 ‘스마트시티 도시개발 지원 협약’을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 협약은 iH와 청운대 간 도시개발·주거복지의 현장 노하우 공유 및 스마트시티 연구 역량 결합 등 산학협력 지원체계 구축을 통한 지속가능 스마트시티 도시개발을 목표로 체결됐다.

협약의 주요 내용은 ▲스마트시티 도시개발 관련 공동연구 및 실증사업 추진지역 현안 해결을 위한 정책연구전문 인재양성 프로그램 운영스마트시티 혁신사업 및 신사업 발굴 등이다. 양 기관의 경쟁력을 바탕으로 하는 상호 협력을 통한 시너지 효과가 기대된다.

류윤기 iH 사장은 “본 협약을 통해 경제·사회·기술의 AI 대전환에 발맞춰 iH의 스마트시티 분야 경쟁력이 강화될 것”이라며 “앞으로도 지역 내 대학 및 연구기관과 전문특화분야별 산학협력 네트워크를 지속적으로 구축하겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
395
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
2차 소비쿠폰 신청률 일주일 만에 75% 육박…‘이만큼’ 지급
미 육군 아파치 헬기, 전북 부안 논에 불시착
“中천연동굴에 10m 쓰레기산…하수관으로 분뇨도 유입”
尹, 내란재판 12번째 불출석…尹측 “현기증·구토 증세”
추석 벌초 나선 90대, 손자가 몰던 차에 치여 숨져
“사춘기 때 담배 피웠다면 자녀 노화 속도도 빨라진다”
北김정은 똑닮은 외할머니 최초공개…김정은 ‘최대 약점’
“허니콤보 2만5천원”…교촌치킨, 서울 배달앱 가격 2천원↑
국민일보 신문구독