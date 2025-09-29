“호남은 불 안 나나” 국힘 김정재 발언에 들끓는 호남 민심
광주시민단체협, 제명 등 촉구
전남 광양시의회도 규탄 성명
최근 경북·경남·울산 초대형 산불 피해 구제 및 지원 특별법 표결 과정에서 “호남에서는 불 안 나나”라고 발언한 국민의힘 김정재 의원을 규탄하는 목소리가 호남 지역에서 잇따르고 있다.
광주시민단체협의회는 29일 성명을 내고 “국회는 혐오와 막말로 산불재난 피해자들의 가슴에 대못을 박는 일을 서슴지 않은 김 의원을 제명하라”고 촉구했다.
협의회는 “지금 대한민국은 혐오를 자양분으로 하는 극우 정치가 만연해 있다. 김 의원이 몸담고 있는 국민의힘은 이 혐오 정치에 포섭된 지 오래”라며 “이 점에서 김 의원의 행동은 우연으로 치부할 수 없다”고 지적했다.
이어 “대한민국은 반인륜적인 폭력의 정치, 혐오와 저주의 정치를 조장해 정치적 생명을 연장하는 정치인들로 병들고 있다”며 “반인륜적 혐오의 정치를 용납해서는 안 된다. 정치 본연의 길을 회복하고 민주주의의 퇴행을 막기 위해서라도 인면수심 정치인을 일벌백계해야 한다”고 강조했다.
같은날 전남 광양시의회도 성명을 내고 김 의원의 즉각적인 사죄와 징계를 촉구했다.
광양시의회는 “김정재 의원의 ‘호남에서는 불 안 나나’라는 발언은 도저히 용납할 수 없는 망언”이라며 “이는 단순한 지역 비하를 넘어 국민의 생명과 안전을 경시하는 몰지각한 발언”이라고 비판했다.
또 “재난 앞에 영남과 호남이 따로 있을 수 없으며, 국민의 안전과 생명은 그 무엇보다 우선되어야 한다”며 “재난 피해 지원 법안과 같이 전국적 협력이 필요한 사안에서 특정 지역을 겨냥한 망언은 국민 통합을 해치는 행위로 결코 용납될 수 없다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
