충북 진천 축제장서 식사한 주민 170명 식중독 증세
충북 진천군의 생거진천문화제 때 면별로 운영하는 식당에서 식사한 주민들이 집단 식중독 증세를 보여 당국이 역학 조사를 벌이고 있다. 생거진천문화제는 지난 25일부터 28일까지 나흘간 열렸다.
29일 진천군에 따르면 지난 27일 축제장의 한 식당에서 한식 뷔페를 먹은 군민이 식중독 증세를 보여 조사한 결과 전날 오후 6시 기준 161명이 구토와 설사 증세를 보였다.
이후 증상자가 늘어 이날 현재 환자는 170명(입원 24명, 통원 치료 146명)으로 집계됐다. 군은 이들의 가검물을 채취해 충북도보건환경연구원에 정밀검사를 의뢰했다.
군 관계자는 “축제 때 행사장에 차려진 식당에서 음식을 먹은 이들이 식중독 증세를 보이고 있다”며 “수인성 감염병 대책반을 편성 운영하는 등의 조처를 하고 있다”고 말했다.
이 관계자는 또 “현재까지 심각한 상태를 보이는 환자는 없는 것으로 파악된다”고 전했다.
진천군보건소는 한국외식업중앙회 진천군지부와 피해자들의 병원 치료비를 전액 보상하기로 했다.
