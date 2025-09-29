부산도 혼란…전산망 마비에 민원 서비스 불편 잇따라

부산민원120 온라인 상담 중단…방문만 가능

부동산·복지 민원 처리 마비…시민 불편 확산

예방접종 증명서·119 영상신고 등 차질

부산시청 전경. 부산시 제공

면서 부산에서도 민원 서비스 불편이 계속되고 있다. 주민등록과 여권 등 일부 서비스는 정상 운영되지만, 증명서 발급이나 복지·보건 관련 온라인 서비스는 줄줄이 멈춰 시민들이 구청과 주민센터를 찾는 등 혼란이 커지고 있다.