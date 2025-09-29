특허청 ‘특허로’ 전자출원 관련 서비스 정상 운영
특허청이 전자출원사이트 ‘특허로’의 전자출원 관련 서비스를 정상 운영한다고 29일 밝혔다.
특허청 시스템은 국가정보자원관리원 광주 센터에 위치해 이번 화재에 따른 직접적인 영향은 없지만, 타 기관 시스템의 장애로 전자출원 등 일부 서비스에 장애가 발생했다.
장애가 복구됨에 따라 26~29일 제출기한인 중간서류와 수수료는 제출·납부기한이 30일로 연장된다.
타 기관의 전산 장애때문에 원활하지 않은 일부 연계서비스도 특허로를 통해 대체 서비스를 이용할 수 있다.
자세한 사항은 특허청 홈페이지에서 확인할 수 있다.
특허청 관계자는 “타기관 연계서비스의 재개 현황도 신속히 안내할 예정”이라고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
