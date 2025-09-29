“배 끊기면 일상 멈춰” 흑산공항 건설 정부 결단 시급

섬주민 이동권 숙원에도 10여년 답보

감사원 수요 재산정 통보에 ‘중대기로’

“응급환자 골든타임 확보도 어려워…”

전남 신안군 흑산도 일원에 추진되는 '흑산공항' 조감도. 신안군 제공

“그사이 항공사업법 시행령이 개정되고 소형항공운송사업 기준이 50인승에서 80인승으로 상향되면서 이에 맞는 공항 설계가 불가피해졌다”며 “활주로 안전구역·착륙대 확장, 공법 변경으로 총사업비는 1833억원에서 6411억원으로 증액됐다”고 설명했다.