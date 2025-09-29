마약 함께 투약한 부부, 경찰 한 달 잠복 수사에 덜미
던지기 수법으로 필로폰 2g 구매
사회관계망서비스(SNS)를 통해 구입한 마약을 함께 투약한 부부가 경찰의 끈질긴 잠복 수사 끝에 붙잡혔다.
광주 북부경찰서는 지난 27일 대전시 소재 주거지에서 필로폰을 한차례 투약한 혐의(마약류 관리법 위반)로 40대 A씨와 아내 B씨 등 2명에 대해 구속영장을 신청했다고 29일 밝혔다.
경찰 조사결과 이들은 지난 4월 SNS를 통해 던지기 수법으로 구매한 필로폰 2g을 집에서 함께 투약한 것으로 드러났다.
첩보를 통해 수사에 나선 경찰은 한 달여간에 걸친 잠복 수사 끝에 이들 부부를 검거했다. 이들의 주거지에선 마약 투약에 사용한 주사기와 미사용 주사기 등 수십개도 함께 발견됐다.
경찰은 이들을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하는 한편 마약 공급책 등 상선에 대한 수사도 이어갈 방침이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
