비급여율·사망비 기준 ‘싸고 잘하는 상급병원 7곳’ 어디

경실련, 비급여율·사망비·진료비 고가도 등 분석

화순전남대병원·칠곡경북대병원·서울대병원 등 상위권

화순전남대병원. 화순전남대병원 홈페이지 캡처

경제정의실천시민연합(경실련)과 김윤 더불어민주당 의원은 29일 서울 종로구 경실련 회관에서 기자회견을 열어 의료기관 회계자료, 건강보험심사평가원 자료 등을 토대로 분석한 상급종합병원 비급여 실태를 발표했다.