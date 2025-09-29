옹진군, 국가정보자원관리원 화재 사태 대책회의
인천 옹진군은 29일 최근 발생한 국가정보자원관리원 화재에 따른 민원처리서비스 온라인 중단 사태에 대응하기 위해 군수 주재로 국·과장 긴급 대책회의를 개최했다.
이날 회의는 국가재난관리정보시스템(NDMS), 국민신문고, 사회보장시스템 등 각종 민원업무와 행정서비스 차질에 따른 군민 불편을 최소화하고 행정 공백을 줄이기 위한 대응 방안 마련에 집중했다.
회의에서는 정부 시스템 복구 상황 점검, 신속한 부서별 행정시스템 장애 파악, 민원창구 수기 민원처리, 민원 처리 기한 연장 안내, 정부 부처별 업무연속성계획에 따른 대응 체계 등을 적극 추진하도록 했다.
문경복 군수는 직접 4층 정보통신실을 방문해 전산실 내 항온항습기, UPS 배터리 상태, 서버 및 네트워크 장비 시설 등을 살펴보고 화재 취약 요인이 없는지 점검했다.
군 관계자는 “화재나 정전 등 비상 상황에 대한 사전 안전 점검과 철저한 전산자료 시스템 관리를 지속적으로 수행할 것”이라며 “군민 불편이 최소화되도록 모든 행정 역량을 총동원해 적극 대응하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
