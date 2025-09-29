시사 전체기사

인천 서구, 2차 민생 쿠폰 지급률 82.45%…인천 군·구 중 최다

입력:2025-09-29 13:41
공유하기
글자 크기 조정
인천 서구청 전경. 서구 제공

인천 서구는 지난 22일 시작된 민생회복 소비쿠폰 2차 접수 결과상 첫 주 지급률이 82.45%로 인천의 10개 군·구 중 가장 높은 수준을 보였다고 29일 밝혔다.

지난 28일 집계된 민생회복 소비쿠폰의 서구 지급자 수는 49만2117명이다. 지급액은 총 492억1170만원이다. 이 중 신용·체크카드 신청자는 32만여명, 지역사랑상품권 신청자는 17만여명으로 나타났다.

구는 2차 소비쿠폰이 빠르게 지급될 수 있도록 홈페이지·알림톡·SNS 등을 활용해 대대적인 홍보활동을 펼치고 있다. 또 ‘민생회복 소비쿠폰 전담추진반(TF)’을 구성해 콜센터를 설치하는 등 구민들의 문의 사항에 대응할 수 있도록 운영 중이다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
395
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
미 육군 아파치 헬기, 전북 부안 논에 불시착
“中천연동굴에 10m 쓰레기산…하수관으로 분뇨도 유입”
尹, 내란재판 12번째 불출석…尹측 “현기증·구토 증세”
추석 벌초 나선 90대, 손자가 몰던 차에 치여 숨져
“사춘기 때 담배 피웠다면 자녀 노화 속도도 빨라진다”
北김정은 똑닮은 외할머니 최초공개…김정은 ‘최대 약점’
“허니콤보 2만5천원”…교촌치킨, 서울 배달앱 가격 2천원↑
“전 정부 책임” “현 정부 책임”…여야, 국정자원 화재 ‘네 탓 공방’
국민일보 신문구독