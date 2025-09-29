대전시, 서북부 지역 상습정체구간 구조 개선한다

이장우 대전시장이 29일 브리핑에서 대전 서북부 상습정체구간 구조개선 사업에 대해 설명하고 있다. 대전시 제공

외삼~월드컵네거리~장대교차로 4.9㎞ 구간은 중앙버스전용차로로 운영한다. 대형 승합차와 36인승 미만 사업용 승합차, 16인승 이상 통학·통근 차량도 전용차로를 이용할 수 있으며 버스는 M1번·119번을 투입하기로 했다. 향후 B2·B4 및 123번 버스도 추가할 예정이다.

장대교차로~구암교네거리 방향 통행량의 약 20%를 분산시킬 계획”이라고 말했다.

구암교차로 신설은 이번 구조개선의 핵심 사업이다. 시는 외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 내 호남고속도로 지선이 통과하는 구간에 지하차도를 건설하는 한편 구암교차로 입체화를 함께 추진한다.

BRT 연결도로가 개통하면 시간당 8000여대의 차량이 통행할 수 있을 것으로 예상된다.

사업이 완료되면 대전 서북부 통행량의 40% 이상이 분산돼 고질적인 상습정체가 해소될 전망이다. 경제적 편익은 약 635억원에 달할 것으로 추정된다.

구암교차로 입체화는 유성구의 고질적인 교통체증을 근본적으로 해결할 핵심 프로젝트다. 시민들이 체감할 수 있도록 가시적 성과를 만들겠다”고 강조했다.