“中천연동굴에 10m 쓰레기산…하수관으로 분뇨도 유입”
중국 남부의 한 천연동굴이 10m 높이의 쓰레기산과 생활하수에 의해 심각하게 오염된 것으로 드러나 논란이 일고 있다.
29일 중국 지무뉴스 등에 따르면 중국의 블로거 ‘위리에치거’는 27일 소셜미디어 더우인에 구이저우성 비제 첸시시 훙린향의 한 천연동굴 오염 실태를 고발하는 영상을 올렸다.
문제의 동굴은 싱크홀 형태의 ‘천갱’(天坑)에 카르스트 동굴이 결합한 형태로 아름다운 경관을 자랑하는 곳이다. 하지만 천갱 바닥 곳곳에는 쓰레기가 널려 있었다. 비탈면에는 쓰레기가 산더미처럼 쌓여 있었는데 위리에치거는 “높이가 10m는 된다”고 말했다. 이곳에 버려진 쓰레기에선 생활쓰레기 외에 산업용 폐기물과 의료 폐기물도 다수 발견됐다.
외부에서 천갱 안으로 연결된 하수관도 여러 개 확인됐다. 위리에치거는 “하수관을 통해 오수가 천갱 안으로 끊임없이 흘러들고 있다”면서 “화장실 오수가 분명하다. 분뇨 악취가 너무 심하다”고 지적했다.
동굴 안도 쓰레기가 가득했다. 종유석과 동굴 벽 등은 불에 그을리거나 훼손돼 있었다. 동굴 내 하천에도 오수가 흘러들어 지하수 오염이 우려됐다.
이 영상은 공개 직후 더우인 등 소셜미디어와 포털에서 실시간검색어 상위권에 올랐다. 네티즌들은 분노했다. 한 네티즌은 “형성되는 데 수만 년이 걸린 동굴이 쓰레기와 하수로 인해 엄청난 피해를 입었다”면서 “근본 원인을 파악하고 감독을 강화해 이런 일이 다시 발생하지 않도록 해야 한다”고 대책을 촉구했다. 다른 네티즌은 “하수관을 동굴에 연결한 것은 너무 무지한 행위”라며 “모든 지하수가 오염될 것”이라고 지적했다.
첸시시는 이날 바로 성명을 내고 “동굴의 위치는 첸시시 홍린향 진린촌 3군으로 확인됐다”면서 “환경보호, 수자원, 농업농촌, 종합법집행 부서를 조직해 현장 조사를 하고 상황을 개선할 예정”이라고 밝혔다.
또 “28일부터 쓰레기 수거를 시작하고 주변 환경에 대한 종합적인 조사를 실시해 오염원을 파악한 뒤 문제를 제거할 것”이라며 “도시 내 다른 지역에 대한 조사 및 개선 작업도 동시에 진행하겠다”고 덧붙였다.
하지만 한 블로거는 포털 바이두에 올린 글에서 이번이 처음이 아니라고 꼬집었다. 그는 “(첸시시가 속한) 비제시는 2021년 생활하수를 지하 동굴에 불법 방류한 대표적 사례로 중앙생태환경보호검열단에 의해 지목됐다”면서 “지난해에도 비제시의 12개 카르스트 동굴이 각종 오염 문제로 심각한 생태 피해를 입어 시정 조치에 나선 적이 있다”고 전했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사