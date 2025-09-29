킨텍스, 인도서 첫 단독 현대미술 아트페어 개최

‘2025 아트아시아 델리’ 성황리 마무리

5개국 220여명 작가 760여점 작품 선봬

이달곤 위원장은 개회사에서 “이번 행사가 한-인도 문화교류가 활성화하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다. 또한 Goutam 관장은 “이번 전시가 양국 간 창의적 협력과 문화적 유대를 보여준다”고 평가했고, 이성호 대사는 “특별 전략적 동반자 관계 10주년에 개최된 이번 행사는 한·인도 교류의 상징”이라고 강조했다.