명륜진사갈비 가맹점협의회 “무이자 대출, 창업 지원”
명륜진사갈비 가맹점협의회가 최근 불거진 ‘대부업 논란’에 대해 “무이자 대출은 실질적인 창업 지원”이라고 반박하며 본사의 상생 노력을 지지하고 나섰다.
가맹점협의회는 지난 23일 전국 가맹점주 480명의 연명을 담은 진정서를 서울시 민생사법경찰단에 제출했다고 밝혔다. 협의회는 진정서를 통해 “자영업자는 은행 대출이 쉽지 않다”며 “그동안 본사의 관계사 및 대부업 등록 법인을 통해 낮은 금리나 무이자 대출을 받아 창업과 운영에 실질적 도움을 받았다”고 설명했다. 이어 “이 제도가 가맹점과 본사의 협력으로 이뤄진 상생 사례”라며 왜곡된 사실 확대 자제를 호소했다.
협의회는 진정서 제출 배경에 대해 “2019년 12월 상생협약식 이후 가맹점과 본사가 함께 걸어온 6년간 본사는 월세 지원, 점주 분담금 면제, 무이자 전환 등 다양한 실질적 지원을 이어왔다”며 “이를 통해 코로나19 위기까지 극복할 수 있었다”고 강조했다. 현재도 가맹본사의 월세 지원 등으로 어려운 영업 환경을 버티고 있다고 덧붙였다.
가맹본부 명륜당에 따르면 2018년부터 4년간 총 361개 가맹점에 350억원 규모의 무이자 대출을 제공했다. 2022년 이후 금리 인상과 대손 위험 증가로 무이자 대출 지속이 어려워 합법적으로 대부업 등록 법인을 설립해 지원을 이어갔으며, 2024년에는 약 40억원의 이자를 면제하고 무이자 전환 조치를 취했다.
명륜당은 마케팅 비용도 전액 부담해왔다고 설명했다. 2019년부터 6년간 전국 단위 광고, 할인 쿠폰, 판촉 행사 등에 474억원을 투입했으며 가맹점에는 비용을 청구하지 않았으며, 이 기간 누적 기부금 역시 32억5000만원에 달한다고 설명했다.
명륜당 측은 “코로나 시기 대손 위험이 급증하면서 불가피하게 대부업 법인을 설립했으나, 이는 명륜당의 대위변제 약정을 기반으로 운영돼 채권 추심이나 고리 대부는 없었다”며 “정책자금을 빌려 고리로 대출했다는 주장은 사실이 아니다”라고 밝혔다. 이어 “앞으로도 법과 원칙을 준수하는 건전한 가맹본부로서 가맹점과 함께 성장하고 사회에 기여하는 착한 프랜차이즈 모델을 실천하겠다”고 덧붙였다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
