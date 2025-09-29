대전경찰, 국정자원 화재 3차 감식…관계자 불러 조사도
지난 26일 발생한 국가정보자원관리원 대전 본원 화재의 원인 규명을 위해 경찰이 수사에 속도를 내고 있다.
대전경찰청은 29일 오전 10시30분부터 국정자원 대전 본원 화재현장에 대한 3차 현장감식에 들어갔다고 밝혔다.
전날까지 진행된 감식은 화재 원인 규명을 위해 현장을 광범위하게 확인했다면, 이날은 보다 세부적인 부분을 들여다보기 위해 정밀감식을 진행 중이라고 경찰은 설명했다.
수사팀은 현재 화재 관련 기본적인 사실 관계와 현장 관계자에 대한 조사를 진행하고 있다. 이날까지 7명에 대한 1차 조사를 마쳤고 부상자 등 나머지 관계자들에 대해서도 추가 조사를 이어간다는 방침이다. 국정자원 관계자에 대한 조사는 아직 이뤄지지 않았다.
경찰 관계자는 “부상자 같은 경우 치료가 완료된 다음에 조사를 해야한다”며 “아직 관계자 조사가 진행 중”이라고 말했다.
현장 CCTV에 대한 분석도 계속해서 진행 중이다. 전산실에 발화 지점을 정확하게 비추는 CCTV가 없는 만큼 전선 등 외부 요인에 의해 화재가 시작된 것인지, 배터리에서 자체 발화했는지 등에 대해서는 추가적인 조사가 필요하다는 입장이다.
또 당시 작업자들이 정확하게 어떤 작업을 하는 상황이었는지 여부와 현장 매뉴얼 준수 여부 등도 들여다본다는 계획이다.
최초 발화한 것으로 의심되는 배터리 6개는 건물 밖에 설치된 이동식 수조에 담가 잔류 전류를 방전시키는 안정화 작업 중이다. 경찰은 배터리 안정화 작업이 완료되는 대로 국립과학수사연구원에 이 배터리들에 대한 감식을 의뢰할 방침이다.
이 관계자는 “연소 상태 같은 것들을 정밀 감정하고, 현장 수거물을 국과수에서 감식한 다음에야 화재 원인이 어느 정도 확인되지 않을까 생각한다”고 설명했다.
최주원 대전경찰청장은 “다양한 분야의 전문가 검증을 거쳐 화재 원인이 무엇인지, 사건 경위가 어떻게 된 것인지 철저히 확인하겠다”며 “명절 직전인 만큼 시스템을 조속히 복구해 국민 피해를 최소화하고 여러 기관들과 협업하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
