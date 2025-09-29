인천시교육청, 따뜻한 ‘영양밥차’로 이웃사랑 실천

교육공동체와 함께하는 사랑의 영양밥차. 인천시교육청 제공

도 교육감은 “교육공동체가 한마음으로 참여해 이웃과 따뜻한 밥을 나누는 모습에서 인천교육의 힘을 느낄 수 있었다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔과 봉사 활동을 적극 지원하겠다”고 말했다.