유럽팀, 라이더컵 2연패 쾌거…13년만의 원정 우승

싱글매치 열세에도 최종 점수 15점 획득

셰플러 마지막날 매킬로이 꺾고 체면치레

1979년 이후 13승9패로 유럽팀 우위 점해

29일(한국시간) 미국 뉴욕주 파밍데일의 베스페이지 블랙 코스에서 열린 미국과 유럽간 남자 골프 대항전 라이더컵에서 대회 2연패에 성공한 유럽팀이 우승 트로피를 들고 승리를 만끽하고 있다.UPI연합뉴스

싱글매치 시작 전 빅토르 호블란(노르웨이)이 목 부상으로 기권하면서 해리스 잉글리시(미국)와 대결이 무승부로 처리돼 유럽이 우승에 필요한 승점은 2점으로 줄었다. 기권으로 경기가 무산되면

하지만 유럽팀에는 신성 루드빅 오베리(스웨덴)가 있었다. 오베리는 ‘황금세대’의 주역 패트릭 캔틀레이를 맞아 2홀 차 완승을 거둬 승점 1점을 보태 유럽팀 우승까지는 승점 0.5점만을 남긴 상태였다.