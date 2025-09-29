인천시, 추석연휴 종합대책 마련…종합상황실 운영

관련 홍보 이미지. 인천시 제공

시는 귀성객들의 원활한 이동과 안전을 위해 대중교통을 증편한다. 고속버스와 시외버스는 총 50대를 추가 운행하고, 여객선은 평소보다 횟수를 늘려 24회 더 운항한다. 인천지하철은 14회 증편해 혼잡을 완화할 계획이다. 다음 달 4일부터 7일까지는 원적산터널과 만월산터널을 이용하는 모든 차량의 통행료를 면제한다.

또 시 상수도사업본부는 안정적인 수돗물 공급과 누수 등 생활 민원에 대응하기 위해 24시간 기동복구반을 상시 대기시킨다. 민원은 120 미추홀 콜센터를 통해 접수 가능하다.