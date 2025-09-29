인천시, 추석연휴 종합대책 마련…종합상황실 운영
인천시는 추석 연휴를 맞아 시민들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 물가안정, 교통, 성묘, 응급의료 등 12개 분야에 걸친 세부 대책을 마련하고 종합상황실을 운영한다고 29일 밝혔다.
시는 귀성객들의 원활한 이동과 안전을 위해 대중교통을 증편한다. 고속버스와 시외버스는 총 50대를 추가 운행하고, 여객선은 평소보다 횟수를 늘려 24회 더 운항한다. 인천지하철은 14회 증편해 혼잡을 완화할 계획이다. 다음 달 4일부터 7일까지는 원적산터널과 만월산터널을 이용하는 모든 차량의 통행료를 면제한다.
성묘객이 몰릴 것으로 예상되는 다음 달 6일 추석 당일에는 인천가족공원 내 차량 진입이 전면 통제된다. 이를 대신해 오전 8시부터 오후 5시까지 인천지하철 1호선 부평삼거리역 2번 출구에서 인천가족공원까지 셔틀버스를 2분 간격으로 무료 운행한다. 다음 달 5일부터 7일까지는 제일고등학교 운동장을 임시 주차장으로 개방해 성묘객들의 주차 불편을 줄일 계획이다.
특히 시민들이 건강하게 명절을 즐길 수 있도록 연휴 기간에도 인하대병원을 포함한 26개 응급의료기관의 응급실을 24시간 운영한다. 지정 병·의원과 약국도 일정에 맞춰 문을 열어 비상 의료체계를 유지할 방침이다. 관련 정보는 시 홈페이지, 중앙응급의료센터 홈페이지, 보건복지부 및 군·구 홈페이지에서 확인할 수 있다. 이외에도 보건복지콜센터, 119 구급상황관리센터, 120 미추홀 콜센터에서 안내받을 수 있다.
또 시 상수도사업본부는 안정적인 수돗물 공급과 누수 등 생활 민원에 대응하기 위해 24시간 기동복구반을 상시 대기시킨다. 민원은 120 미추홀 콜센터를 통해 접수 가능하다.
이와 함께 시는 추석 성수품 수급과 가격 동향을 상시 점검하며 63개 주요 생활필수품 가격 정보를 매주 공개해 물가 안정을 도모한다. 아울러 전통시장 주변 주정차 한시적 허용, 농축산물 도매시장 운영 정보, 문화예술 행사 등 다양한 생활 편의 정보를 제공한다.
시 관계자는 “시민들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 종합상황실 운영에도 만전을 기하겠다”고 말했다.
