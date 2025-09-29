시사 전체기사

경주시, 반려견 순찰대 공식 출범…27팀 선발

입력:2025-09-29 10:47
지난 27일 경주시 반려견 순찰대가 공식 출범했다. 경주시 제공

경북 경주시가 반려견과 함께하는 시민 참여형 안전 활동을 본격 가동한다.

시는 지난 27일 더케이호텔 케렌시아에서 ‘경주시 반려견 순찰대 발대식’을 열고 최종 27개 팀을 위촉했다고 29일 밝혔다.

반려견 순찰대는 반려견과의 산책 활동에 범죄 예방 순찰과 공익신고 기능을 결합한 봉사활동으로, 시민들의 자발적인 참여로 운영된다.

시는 지난 7일 명령어 이행, 대인·대견 반응, 순찰 태도 등을 종합 평가하는 현장 심사를 통해 최종 27개 팀을 선발했다.

선발된 순찰대는 발대식에 앞서 ‘2025 경주 반려견 페스티벌’ 현장에서 안전사고 예방 합동 순찰과 ‘펫티켓’ 홍보 캠페인을 했다.

앞으로 반려견 순찰대는 일상적인 산책을 통해 생활 불편사항, 위험시설물을 점검·신고하는 개별순찰과 주요 행사장과 범죄취약지역에서 경주경찰서와 함께 합동순찰을 이어갈 예정이다.
송호준 경주시 부시장은 “반려견과 시민이 함께하는 순찰대 활동은 지역사회 안전을 강화할 뿐 아니라 반려동물 인식 개선과 반려문화 정착에도 기여할 것”이라고 말했다.

경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr)
