조달청 나라장터 일부 서비스 재개…대금지급 기능 가능

앞서 조달청은 나라장터 및 하도급지킴이·목록정보·홈페이지 등 18개 시스템의 서비스가 중단된 이후 주말 동안 데이터 점검과 기능 테스트 등을 실시했다.

서비스의 안정적 운영을 위해 일부 기능은 제한하고 민생에 밀접한 나라장터 대금지급을 먼저 서비스하기로 했다. 이에 따라 검사검수·대금청구·지급결의 등

나라장터의 대금지급 관련 기능은 정상적으로 사용할 수 있다.

입찰공고·투찰·개찰 등은 연기하지만 시급한 입찰·계약 건은 나라장터에서 선별 처리토록 했다. 서비스 재개 이후 발생 가능한 시스템 지연·장애 시에도 원활하게 대응할 수 있도록 매뉴얼·문의 등도 사전에 마련한다는 방침이다.

백승보 조달청장은 “사용자 불편을 최소화 하기 위해 재해복구시스템으로 나라장터 주요 서비스를 재개했다”며 “국정자원과 협조해 나라장터 및 지원시스템의 모든 서비스가 정상화 될 수 있도록 총력을 다하겠다”고 말했다.