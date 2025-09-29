인천항에 올해 첫 중국 선사 크루즈선 입항…승객 2200명 탑승

중국인 단체관광객 무비자 입국 첫날인 29일 오전 인천 연수구 인천항 국제크루즈터미널에 입국한 중국인 단체 크루즈관광객들이 버스로 향하고 있다. 연합뉴스

드림호는 7만7000t급, 선장 261m 규모다. 승객 약 2200명과 승무원 약 560명이 탑승했다. 이번 입항 항차는 중국 천진에서 출발해 인천에 기항한 뒤 다시 천진으로 복귀하는 총 5일 일정으로 운영된다.

특히 이번 입항은 올해 들어 중국 선사 크루즈선이 인천항에 입항하는 첫 사례다. 승객 전원이 중국인 단체관광객이라는 점에서 의미가 크다. 공사는 이를 계기로 한동안 주춤했던 중국 크루즈 관광객 시장 회복과 지역경제 활성화에 대한 기대가 커질 것으로 보고 있다.

입국 후 승객들은 인천 개항광장에서 열리는 환영행사에 참여하고 경복궁 등 서울 주요 관광지를 방문한 뒤 인천항 크루즈터미널로 복귀할 예정이다.

특히 공사는 오뚜기와 협력해 크루즈터미널 현장에서 K-Food 체험 푸드트럭 행사를 마련, 관광객과 승무원들에게 다양한 한국 음식을 직접 맛볼 수 있는 기회를 제공한다. 또 천진동방국제크루즈 왕원라이 회장, 드림호 선장 등 주요 인사들과 간담회를 열고 기념패를 전달하는 공식 행사도 진행한다.

이경규 공사 사장은 “이번 천진동방국제크루즈사의 드림호 입항은 한·중 간 해양관광 교류 활성화의 마중물이 될 것”이라

며 “앞으로도 인천과 중국을 잇는 다양한 크루즈 노선을 확대해 나감으로써 관광 활성화와 지역경제에 이바지하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.