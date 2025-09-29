인천환경공단, 중소기업과 현장 맞춤형 악취센서 모듈 개발 추진

인천환경공단 송도사업소 전경. 공단 제공

악취는 복합적인 특성을 지니고 있어 표준물질이 존재하지 않으며 배출원별 특성이 상이하다. 이에 공단은 배출시설별 맞춤형 교정식 개발을 통해 악취측정 신뢰성을 확보하고 드론기반 이동형 센서를 활용해 기존 지상에 국한된 악취 모니터링의 한계를 극복할 계획이다. 또 공단은 관련 기술을 기상데이터와 통합 분석해 ‘내일 어떤 지역으로 얼마 정도 악취가 확산될 수 있는지

를 예측할 수 있는 스마트 악취관리 기반을 마련할 방침이다.

김성훈 공단 이사장은 “이번 성과공유제를 통한 중소기업과의 협력은 시민 생활환경 개선은 물론 미래지향적인 스마트 악취관리 체계 확립의 초석이 될 것”이라며 “공단은 앞으로도 첨단 기술과 혁신을 통해 깨끗하고 안전한 도시환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.