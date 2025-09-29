포항시, 1.6ha 규모 첨단 노지 스마트팜 조성
경북 포항시가 지역 농업의 디지털 전환을 위해 첨단 노지 스마트팜을 조성하고 본격 운영에 나섰다.
시는 26일 북구 죽장면 일광리에 조성된 1.6ha 규모의 과수 분야 노지 스마트팜 준공식을 열었다고 밝혔다. 준공식에는 지역 농업인과 관계기관, 전문가 등이 참석해 첨단 장비와 운영 시스템을 확인했다.
이번 사업은 기후변화로 인한 이상기후, 잦아진 태풍과 집중호우, 농산물 수입 확대 등으로 커지는 농업 불확실성에 대응하기 위해 추진됐다.
시는 농업의 지속가능한 발전을 최우선 과제로 삼고, 인공지능(AI)과 첨단 디지털 장비를 활용한 노지 스마트팜 조성에 나섰다.
총 사업비 20억원이 투입된 스마트팜은 센싱 장비, 관수·관비 시설, 친환경 병해충 방제 시스템 등을 갖췄다.
이들 시설은 모두 데이터 기반으로 통합 운영되며, 인공지능 분석을 통해 농업인의 의사결정을 지원한다. 이를 통해 농작업 무인화, 노동력 절감, 생산성 향상 효과가 기대된다.
이번 스마트팜은 기존 시설원예 중심의 스마트팜과 달리 과수 등 노지 작목에 디지털 농업 기술을 적용한 사례로 의미가 크다.
시는 지역 특화작목인 사과의 품질과 생산성을 높이고, 기후위기에 대응하는 안정적 생산 체계를 마련할 계획이다.
또 노지 스마트팜의 농가 보급 확산으로 청년 농업인 유입, 농촌 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 내다봤다.
이강덕 포항시장은 “노지 스마트팜은 단순한 시설 구축을 넘어 데이터 기반 농업혁신 모델”이라며 “앞으로도 AI와 디지털 기술을 접목한 다양한 농업 정책을 추진해 농업인이 기후위기를 극복하고 안정적인 소득을 창출할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사