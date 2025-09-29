北김정은 똑닮은 외할머니 최초공개…김정은 ‘최대 약점’

채널A ‘이제만나러갑니다’ 캡처

김정은이 아무 업적도 없는데 20대에 후계자가 될 수 있었던 이유는 백두혈통이라는 이유 단 하나 때문”이라며 “생모가 재일교포 출신이라는 사실이 알려지면 정통성을 뒤흔드는 것은 물론 북한 세습 체계가 뿌리째 흔들릴 것”이라고 주장했다.

사진도 최초 공개됐다. 이맹인은

사진 속 이맹인은 김정은과 무척 닮아 있어 출연진을 깜짝 놀라게 했다.