시사 전체기사

양산서 분뇨 수거차 70m 아래로 추락…아버지·아들 숨져

입력:2025-09-29 10:02
수정:2025-09-29 10:21
공유하기
글자 크기 조정

경남 양산의 한 임도에서 분뇨 수거차가 낭떠러지로 추락했다. 이 사고로 부자 관계인 운전자와 탑승자가 모두 사망했다.

29일 경찰 등에 따르면 지난 28일 오전 9시40분쯤 경남 양산시 호계동 천성산의 한 암자에서 상북면 방향 임도를 달리던 4t급 분뇨 수거차가 약 70m 아래 낭떠러지로 추락했다. 당시 차량에 탑승해있던 운전자 A씨(75)와 함께 차에 타고 있던 B씨(44)가 그 자리에서 숨졌다.

A씨와 B씨는 이날 암자에서 차량에 분뇨를 싣고 내려오던 중 사고를 당한 것으로 알려졌다. B씨는 이날 아버지의 일을 돕기 위해 차량에 탑승했던 것으로 전해졌다.

이날 사고로 분뇨가 유출되지는 않았다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
추석 벌초 나선 90대, 손자가 몰던 차에 치여 숨져
“사춘기 때 담배 피웠다면 자녀 노화 속도도 빨라진다”
北김정은 똑닮은 외할머니 최초공개…김정은 ‘최대 약점’
“허니콤보 2만5천원”…교촌치킨, 서울 배달앱 가격 2천원↑
“전 정부 책임” “현 정부 책임”…여야, 국정자원 화재 ‘네 탓 공방’
국민 5명 중 4명 ‘노후 걱정’… 정작 1명만 “준비 돼 있다”
롯데, 충격의 PS 탈락…윤곽 드러낸 가을야구 대진표
잇따른 선박 고장에…한강버스, 11일 만에 시범 운항 전환
국민일보 신문구독