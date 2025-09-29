‘판다 세컨하우스’ ‘케데헌’ 테마존… 에버랜드, 추석 연휴 ‘골든 위크’ 운영

내달 3일부터 열흘간 민속놀이·포토타임·이벤트 등 한가위 특별 주간 운영

26일 오픈한 에버랜드 케이팝 데몬 헌터스 테마존. 에버랜드 제공

삼성물산 리조트부문에버랜드가 다음달 3일부터 12일까지 최대 열흘간 이어지는 추석 연휴를 맞아 ‘골든 위크’ 특별 이벤트 주간을 운영한다고 29일 밝혔다. 이 기간 에버랜드에서는 한가위 분위기를 만끽할 수 있는 민속놀이 체험부터 판다 세컨하우스, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 테마존, 오즈의 마법사 축제 등 즐길거리가 풍성하다.

에버랜드 한복 캐릭터 포토타임. 에버랜드 제공

판다 세컨하우스에서 지내는 쌍둥이 판다 루이바오(오른쪽)와 후이바오. 에버랜드 제공

에버랜드 이머시브 미션 게임 '메모리 카니발'. 에버랜드 제공